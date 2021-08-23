В Петрозаводске 10 управляющих компаний отстают с подготовкой к отопительному сезону

Прокуратура столицы Карелии предупредила руководителей «управляшек», не справляющихся с графиком подготовки к прохождению отопительного периода в городе.

Прокуратура города проводит проверку соблюдения требований законодательства при подготовке к отопительному периоду 2021–2022 годов. В настоящее время установлены факты отставания от графиков в работе управляющих организаций, обслуживающих жилфонд. Так, есть проблемы с затягиваем сроков по гидропневматической промывке и опрессовке систем теплоснабжения в многоквартирных домах.

Прокуратурой города объявила предостережения руководителям десяти управляющих компаний. В случае невыполнения требований прокурора организации и их должностные лица будут привлечены к ответственности.

Также по результатам проверки прокуратура города даст правовую оценку деятельности ресурсоснабжающих, сетевых и иных организаций по подготовке к прохождению отопительного периода. Ведомство обращала внимание на то, как выполняются инвестиционные и производственные программы, и качество строительных и ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры.

Ранее в петрозаводской мэрии заявили, что жилфонд Петрозаводска готов к отопительному сезону на 92 %.