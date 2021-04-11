В Петрозаводске 13 апреля будет по-весеннему тепло

О погоде на вторник рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 13 апреля будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью будет +2, +4°С, днем поднимется до +12, +14°С. Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. В отдельных районах ожидаются небольшие, на севере местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

Ветер южный, юго-западный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке -1, +4°С, днем воздух прогреется до +5, +10°С, по южным районам потеплеет до +15°С.