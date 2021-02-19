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В Петрозаводске 17-летний юноша переобулся в магазине и стал фигурантом уголовного дела

Новости. Криминал
10:14, 20 Февраля 2021
фото: © pixabay.com
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Юный петрозаводчанин надел в магазине новые кроссовки и ушел, оставив старую обувь продавцам, сообщили в МВД Карелии.

В начале февраля в дежурную часть полиции Петрозаводска поступило заявление от представителя магазина спортивных товаров. Там был выявлен факт хищения: из торгового зала исчезли мужские кроссовки стоимостью 5999 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к краже причастен 17-летний юноша, у которого ранее проблем с законом не возникало. Он дал признательные показания. Как выяснилось, молодой человек пришел днем в магазин, нашел подходящие кроссовки и надел их, срезав антикражное устройство. Взамен посетитель оставил свою старую обувь.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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театральный критик
2021-02-20 10:58:54
Некоторые оппы в воздухе переобуваются.
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