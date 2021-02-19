В Петрозаводске 17-летний юноша переобулся в магазине и стал фигурантом уголовного дела

Юный петрозаводчанин надел в магазине новые кроссовки и ушел, оставив старую обувь продавцам, сообщили в МВД Карелии.

В начале февраля в дежурную часть полиции Петрозаводска поступило заявление от представителя магазина спортивных товаров. Там был выявлен факт хищения: из торгового зала исчезли мужские кроссовки стоимостью 5999 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к краже причастен 17-летний юноша, у которого ранее проблем с законом не возникало. Он дал признательные показания. Как выяснилось, молодой человек пришел днем в магазин, нашел подходящие кроссовки и надел их, срезав антикражное устройство. Взамен посетитель оставил свою старую обувь.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.