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В Петрозаводске 175 богомольцев прошли покаянным крестным ходом (ФОТО)

Новости. Общество
14:20, 06 Ноября 2022
фото: паблик «Православие в Карелии»

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В Соломенном 4 ноября 175 человек приняли участие в покаянном крестном ходе в день Казанской иконы Божией Матери.

Как сообщается в паблике «Православие в Карелии», 4 ноября по благословению митрополита Петрозаводского и Карельского Константина в день чествования Казанской иконы Божией Матери и 85-летие мученической кончины карельского священнослужителя священномученика Николая Богословского в Петрозаводске прошел V покаянный крестный ход с чтимой Казанской иконой Божией Матери. В крестном ходе приняли участие 175 человек, которые прошли 9 километров за два часа. Возглавил молитвенное шествие настоятель Сретенского храма Петрозаводска протоиерей Леонид Леонтюк.

Традиция совершения в этот день такого большого крестного хода по благословению митрополита Константина положена еще в 2015 году.

Участники крестного хода прошли со святынями Сретенского храма Петрозаводска - с чудотворным образом Казанской иконой Божией Матери, а также древними образами храма.

Начался крестный ход с Божественной литургии, после чего из храма вынесли икону Божией Матери «Казанская» и иные святыни. В центре микрорайона был отслужен первый молебен Пресвятой Богородице, затем крестный ход прошел по улицам Соломенская, Логмозерская, мимо кирпичного завода, далее на местном кладбище была совершена заупокойная лития.

После чего путь богомольцев прошел по Петрозаводскому шоссе, где в предполагаемом месте расстрела священно и церковнослужителей совершен молебен Карельским новомученикам и исповедникам. В этот день исполнилось 85-лет мученической кончины карельского священнослужителя священномученика Николая Петрозаводского (Богословского).

 

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