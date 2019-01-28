В Петрозаводске 29 января потеплеет

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О погоде на 29 января рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 29 января будет облачная с прояснениями погода. Утром и днем ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью составит -17,19, днем поднимется до -6 градусов.
В Карелии также ожидается небольшая облачность. Ночью местами выпадет небольшой снег. Днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег. Возможна метель. На дорогах гололедица.
Ветер восточный, юго-восточный умеренный.
Температура ночью -17,-22 градуса, на севере и в центре опустится до -29. На юго-западе -12,-17 градусов. Днем столбик термометра задержится на показателях -8,-13. На севере похолодает до -16 градусов. На юге: -3,-8.
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