В Петрозаводске 29 января потеплеет

О погоде на 29 января рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 29 января будет облачная с прояснениями погода. Утром и днем ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -17,19, днем поднимется до -6 градусов.

В Карелии также ожидается небольшая облачность. Ночью местами выпадет небольшой снег. Днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег. Возможна метель. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Температура ночью -17,-22 градуса, на севере и в центре опустится до -29. На юго-западе -12,-17 градусов. Днем столбик термометра задержится на показателях -8,-13. На севере похолодает до -16 градусов. На юге: -3,-8.