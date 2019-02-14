В Петрозаводске 3-летний ребенок спрятался от сотрудников ГИБДД под "торпеду"

Во время рейда около детсада №118 сотрудники ГИБДД Карелии поймали нарушителей при перевозке детей.

В ГИБДД Карелии сообщили, что утром 14 февраля на подъездных путях к детскому саду № 118 проходило профилактическое мероприятие "Право на безопасность" по соблюдению водителями правил перевозки детей.

За час мероприятия было пресечено 4 нарушения правил перевозки детей.

В трех случаях маленькие пассажиры перевозились на заднем сиденье автомобиля, не были пристегнуты ремнем безопасности, сидели с рюкзаками за спиной. Пассажир одного из автомобилей, ученица 2-го класса, рассказала инспектору, что не была пристегнута, потому что забыла это сделать.

Водитель автомобиля Chevrolet вез в сад двух несовершеннолетних. 3-летний ребенок на переднем сиденье прятался под "торпеду". На заднем сиденье находился дошкольник без детского удерживающего устройства, ремнем безопасности пристегнут не был. Водитель пояснил, что на такие короткие поездки ремни и кресла не нужны.