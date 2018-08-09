В Петрозаводске 50-летний мужчина не смог удержаться и украл игровую приставку

Похитителя запечатлели камеры наблюдения, теперь он стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

Во время проведения ревизии товаров работники магазина бытовой техники и электроники, расположенного в одном из торгово-развлекательных центров столицы Карелии, недосчитались дорогой игровой приставки. О краже руководство магазина сообщило в полицию. Причиненный ущерб составил почти 32 тысячи рублей.

Изучая обстоятельства совершения кражи, оперативники на записи камер видеонаблюдения заметили предполагаемого похитителя. Мужчина, осматривая товары на прилавке, взял игровую приставку и положил в свою сумку. Направившись к выходу из магазина, он прошел через турникеты противокражной системы магазина, которая не среагировала на выносимый товар и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в краже. После задержания 50-летнего жителя Петрозаводска полицейские обнаружили и изъяли украденную игровую приставку. В отношении петрозаводчанина возбуждено уголовное дело. На время его расследования подозреваемый находится под подпиской о невыезде.