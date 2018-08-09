Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
13:39, 09 Августа 2018

В Петрозаводске 50-летний мужчина не смог удержаться и украл игровую приставку

По теме

В Карелии осудили мужчину, который устроил смертельное ДТП, в метель сев пьяным за руль
09.08.18 10:21
Водителю, сбившему насмерть 12-летнего мальчика, грозит 7 лет лишения свободы
09.08.18 06:40
В Петрозаводске женщину отправили в колонию за махинации с автомобилем
08.08.18 18:20
Все новости
Загрузка...

Похитителя запечатлели камеры наблюдения, теперь он стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

Во время проведения ревизии товаров работники магазина бытовой техники и электроники, расположенного в одном из торгово-развлекательных центров столицы Карелии, недосчитались дорогой игровой приставки. О краже руководство магазина сообщило в полицию. Причиненный ущерб составил почти 32 тысячи рублей.

Изучая обстоятельства совершения кражи, оперативники на записи камер видеонаблюдения заметили предполагаемого похитителя. Мужчина, осматривая товары на прилавке, взял игровую приставку и положил в свою сумку. Направившись к выходу из магазина, он прошел через турникеты противокражной системы магазина, которая не среагировала на выносимый товар и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в краже. После задержания 50-летнего жителя Петрозаводска полицейские обнаружили и изъяли украденную игровую приставку. В отношении петрозаводчанина возбуждено уголовное дело. На время его расследования подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

По теме

В Карелии осудили мужчину, который устроил смертельное ДТП, в метель сев пьяным за руль
09.08.18 10:21
Водителю, сбившему насмерть 12-летнего мальчика, грозит 7 лет лишения свободы
09.08.18 06:40
В Петрозаводске женщину отправили в колонию за махинации с автомобилем
08.08.18 18:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.08.2018, 10:27
На Карелию надвигается непогода
05.08.2018, 08:40
ВИДЕО: Одну из улиц в центре Петрозаводска размыло после дождя
07.08.2018, 15:05
Скончался депутат Петрозаводского городского совета Сергей Черемухин
07.08.2018, 11:30
Бывший пристав смог проработать главой администрации района в Карелии лишь 1,5 месяца
08.08.2018, 10:55
Витамин D. Всем выйти из сумрака
06.08.2018, 11:21
Главврач Перинатального центра рассказал о причинах смерти младенцев из Питкяранты

Аналитика

Сегодня 10:09
Обществоведение
Пенсионная реформа: лучшее качество жизни или "дожитие"? 2
О главном вопросе последних недель поспорили на заседании Республиканской трехсторонней комиссии.
Алюминиевый кризис: Карелия может остаться без НАЗа 5
07.08.2018 13:09
Дефицит кадров и проблемы лесоустройства 7
31.07.2018 10:32
"Путь у нас один – массовый протест" 6
30.07.2018 12:59
"РКС-Петрозаводск" – это компания возможностей
26.07.2018 16:40
Вся аналитика

Чтиво

08.08.2018 10:55
Без политики
Витамин D. Всем выйти из сумрака
В погоне за новейшими методами лечения, модными диетами многие забывают о самых базовых потребностях, заложенных самой природой для правильной работы организма.
Обновленный офтальмологический центр Карелии готовится к открытию 4
03.08.2018 12:21
"Деньги" показали на большом экране 3
30.07.2018 11:24
Погорельцы 2
26.07.2018 12:09
архив чтиво

Медиа

"Резонанс" на ТНТ-Онего от 8.08
Сегодня 10:45
все фото и видео

Опрос

Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»