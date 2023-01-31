В Петрозаводске 8-летний мальчик попал под колеса, перебегая дорогу в неположенном месте

ДТП, в котором пострадал ребенок, произошло вечером 6 февраля на улице Мурманской, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В понедельник, 6 февраля, в 17.40 в районе дома №36 по улице Мурманская произошло ДТП.



48-летний водитель автомобиля Mitsubishi сбил 8-летнего мальчика, переходившего дорогу в неположенном месте рядом с регулируемым пешеходным переходом.



В результате дорожной аварии ребенок получил травмы, ему назначили лечение. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в Госавтоинспекции карельской столицы.