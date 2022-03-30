В Петрозаводске 83-летняя бабушка клюкой отбилась от напавшего на нее грабителя

Молодой петрозаводчанин был избит тростью при попытке ограбить 83-летнюю пенсионерку, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска поступила информация об уличном преступлении: днем у 83-летней гражданки чуть не похитили сумку, в которой находились деньги и мобильный телефон.

Пожилая женщина направлялась в магазин. К ней подошёл неизвестный и попытался выхватить сумку из рук. Пенсионерка не растерялась и с помощью трости смогла дать отпор, затем на помощь подоспели прохожие. Нападавший испугался и скрылся с места преступления.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена: им оказался 23-летний петрозаводчанин. Молодой человек дал признательные показания.

По факту покушения на грабёж возбуждено и расследуется уголовное дело.