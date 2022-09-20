В Петрозаводске 85-летний пешеход попал под колеса иномарки

Пожилой мужчина был госпитализирован после автомобильного наезда.

Происшествие произошло днем 5 октября в районе дома 35 по Лососинскому шоссе в Петрозаводске, сообщает Госавтоинспекция.

По предварительным данным, водитель автомобиля «SsangYong» совершил наезд на 85-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте и не убедившись в безопасности.

Пешеход получил травмы, бригадой скорой помощи пострадавший был доставлен в больницу.