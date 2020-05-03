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В Петрозаводске администратор "обчистила" свой магазин

Новости. Криминал
12:34, 04 Мая 2020
фото: © ТАСС / Сергей Шлеюк
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Девушка похитила картриджи для электронной системы нагревания табака, понадеявшись, что товар спишут в процессе ревизии.

В дежурную часть отдела петрозаводской полиции обратился представитель одной из торговых сетей с сообщением о том, что из магазина пропало два блока табачных стиков – картриджей для электронной системы нагревания табака. Ущерб превысил 4700 рублей. Об этом сообщает сайт МВД по Карелии.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 23-летней подозреваемой - администратора торговой точки. Женщина рассказала полицейским, что похитила стики для себя. Она надеялась, что товар спишут на ближайшей ревизии и ей удастся избежать ответственности.

Работница выбрала момент, когда никого не было поблизости и спрятала приглянувшийся товар в подсобке, в мусорном ведре. После она убрала пакет к себе в машину под предлогом выноса мусора. Впоследствии девушка использовала табачную продукцию по назначению.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что молодой человек лишился телефона на вечеринке у друга в Петрозаводске во время самоизоляции

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