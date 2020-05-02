Молодой человек лишился телефона на вечеринке у друга в Петрозаводске во время самоизоляции

Полицейские в столице Карелии раскрыли кражу мобильного телефона.

По данным пресс-службы МВД Карелии, ранее в дежурную часть отдела полиции обратился 18-летний гражданин, который сообщил, что у него пропал мобильный телефон. Как выяснилось, в начале апреля молодой человек находился в гостях у друга. В квартире собралась большая компания. Под вечер все стали расходиться. Потерпевший решил достать свой телефон, хранившийся в кармане куртки, но его там не оказалось.

Полицейские установили, что к хищению причастен 28-летний ранее судимый гражданин, который также был в числе гостей. Он дал признательные показания.

Мужчина рассказал, что квартиру товарища покинул одним из первых. Уходя, он якобы по ошибке надел чужую куртку, в подъезде проверил содержимое карманов и забрал мобильник, затем вернулся и переоделся. Его возвращение было замечено, однако событию не придали значения. В дальнейшем похищенный телефон был продан случайному прохожему.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что покупка телефона через интернет закончилась для жительницы Карелии походом в полицию.