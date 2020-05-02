890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Торговые сети в Петрозаводске проверили на соблюдение мер безопасности в период эпидемии 6
02.05.2020 16:17
Еще в одном районе Карелии зафиксирован первый случай коронавируса 1
02.05.2020 15:38
Врач-реаниматолог: "У нас были ситуации страшнее во много раз, но ничего похожего не было!" 4
02.05.2020 17:49
Глава поселка в Карелии, где выявили 8 инфицированных COVID-19, заявил об обязательном ношении масок
Сегодня 10:44
На улицах Петрозаводска есть люди, но их немного (ФОТО) 2
02.05.2020 16:36
В поселке Салми, где обнаружен очаг COVID-19, тест на коронавирус сделают всем желающим
Сегодня 11:01
Парфенчиков объяснил резкий рост граждан, ушедших на самокарантин в Карелии 4
Сегодня 09:48

Молодой человек лишился телефона на вечеринке у друга в Петрозаводске во время самоизоляции

Новости. Криминал
11:56, 03 Мая 2020
фото: © shutterstock.com
Загрузка...

Полицейские в столице Карелии раскрыли кражу мобильного телефона.

По данным пресс-службы МВД Карелии, ранее в дежурную часть отдела полиции обратился 18-летний гражданин, который сообщил, что у него пропал мобильный телефон. Как выяснилось, в начале апреля молодой человек находился в гостях у друга. В квартире собралась большая компания. Под вечер все стали расходиться. Потерпевший решил достать свой телефон, хранившийся в кармане куртки, но его там не оказалось.

Полицейские установили, что к хищению причастен 28-летний ранее судимый гражданин, который также был в числе гостей. Он дал признательные показания.

Мужчина рассказал, что квартиру товарища покинул одним из первых. Уходя, он якобы по ошибке надел чужую куртку, в подъезде проверил содержимое карманов и забрал мобильник, затем вернулся и переоделся. Его возвращение было замечено, однако событию не придали значения. В дальнейшем похищенный телефон был продан случайному прохожему.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что покупка телефона через интернет закончилась для жительницы Карелии походом в полицию.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ПлачУ и ПлАчу
2020-05-03 12:41:43
А за большую компанию во время карантина никто не накажет?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.04.2020, 11:47
Запутавшемуся на дороге в Карелии водителю фуры грозит лишение прав
28.04.2020, 10:42
В Мурманской области коронавирус диагностировали более чем у тысячи человек
29.04.2020, 06:40
Власти Карелии опубликовали расширенную онлайн-карту заболевших коронавирусом
27.04.2020, 09:45
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии
26.04.2020, 09:11
За сутки в Карелии у 12 человек выявили коронавирус
30.04.2020, 09:11
Еще 8 жителей Карелии заразились коронавирусом

Аналитика

02.05.2020 12:10
Политкухня
"Легитимность выборов в горсовет Сортавалы решается в правовом поле" 2
Заместитель министра национальной и региональной политики, член ЦИК Карелии Наталья Баринова прокомментировала ситуацию вокруг выборов в горсовет Сортавалы после признания кассационным судом незаконности роспуска предыдущего состава депутатов.
"Когда Красная Шапочка выйдет из леса, тогда и расскажет про Волка" 14
01.05.2020 11:54
Кровавая охота браконьеров 2
01.05.2020 11:11
Война и мир Савелия Хенкина 3
30.04.2020 20:38
Получили два совета 3
29.04.2020 15:08
Вся аналитика

Чтиво

02.05.2020 10:08
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям 3
30.04.2020 13:36
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
29.04.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»