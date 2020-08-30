В Петрозаводске активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками ТГК-1

Управление по сбыту тепловой энергии ПАО "ТГК-1" предупреждает петрозаводчан: в городе вновь активизировались мошенники.

Неизвестные лица пытаются проникнуть в квартиры под предлогом проверки радиаторов отопления.

ПАО "ТГК-1" напоминает, что сотрудники компании не выезжают на дом для обследования внутриквартирного оборудования.

Граждан просят быть бдительными, не впускать посторонних лиц и для получения достоверной информации по вопросам теплоснабжения обращаться напрямую в Управление по сбыту тепловой энергии филиала "Карельский" по телефонам: 71-39-56 и 71-39-33 (пн-пт 8.00 – 17.00) или в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации.