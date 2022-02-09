В Петрозаводске автоинспекторы будут искать пьяных водителей

Профилактическое мероприятие «Контроль трезвости» пройдет в столице Карелии 12 февраля.

Госавтоинспекция Петрозаводска предупреждает — в субботу, 12 февраля, в городе пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

Как напоминают в ГИБДД, автоинспекторы несут службу с использованием персональных носимых видеорегистраторов «Дозор-77», материалы с которых могут быть отнесены к доказательствам по делу об административном правонарушении.

О пьяных за рулем можно сообщить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.