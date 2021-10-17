В Петрозаводске автомобиль чуть не проехал по младенцу, которого мать оставила прямо на дороге (ВИДЕО)

Водитель чудом заметил в темноте брошенного годовалого ребенка на дороге на улице Сусанина.

Трагедия могла произойти в минувшую субботу, 16 октября, около 21.00 на первом проезде у дома №4 по улице Сусанина. Женщина посадила малыша на дороге, а сама отошла к автомобилю за сумкой. Водитель, проезжавший на машине у дома, вовремя заметил ребенка и остановился. Видео инцидента он опубликовал в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Составляется обращение участковому за оставление ребенка в опасности. На вопрос, если бы ребенка не заметил, был ответ, что заметил же...» - комментирует автор видео в паблике.