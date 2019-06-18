В Петрозаводске автомобиль сбил 7-летнего велосипедиста во дворе

ДТП произошло вечером 17 июня на Скандинавском проезде, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 19.20 на Скандинавском пр., 4 36-летняя водитель Mazda совершила наезд на 7-летнего велосипедиста. Ребенок двигался на дворовой территории по проезжей части и выехал из-за припаркованной автомашины.

Ребенок пострадал, ему назначено амбулаторное лечение.