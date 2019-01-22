В Петрозаводске автомобиль сбил 8-летнего ребенка

ДТП произошло утом на пересечении улиц Куйбышева и Свердлова, пострадал ребенок, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

По предварительной информации, в 07.50 водитель автомобиля Skoda Octavia при совершении поворота налево не предоставил преимущество в движении и совершил наезд на 8-летнего ребенка, переходившего проезжую часть ул. Свердлова.



В результате ДТП второклассник получил травмы. Водитель не сообщил о случившемся в ГИБДД, отвез пострадавшего в лечебное учреждение, после чего прибыл в Госавтоинспекцию.