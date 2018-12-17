В Петрозаводске балет "Щелкунчик" покажут зрителям в сотый раз

В канун новогодних праздников балет "Щелкунчик" Музыкального театра Карелии празднует свой сотый показ.

Самый "зимний" балет, без которого не обходится ни одно Рождество в мире, был поставлен в Петрозаводске в 2009 году и сразу и на долгое время стал лидером по популярности у публики. Решение Кирилла Симонова реконструировать "Щелкунчик" Мариинского театра 1892 года на современной балетной сцене оказалось удачным.

Красота картинки, поражающий сегодняшнего зрителя стиль танцев, костюмы, оживившие архивные эскизы императорского театра, – «Щелкунчик», кажется, переносит зрителя через столетия и рисует нам, каким было Рождество в старину. У «Щелкунчика» одна из величайших балетных партитур всех времен, музыка Чайковского к этому балету, кажется, вся состоит из шедевров: вальс цветов, танец снежных хлопьев, адажио, танец Феи Драже радуют узнаванием даже начинающих зрителей.

Карельский "Щелкунчик" заслужил премию "Онежская маска" как лучший спектакль сезона и стал лауреатом престижного "Арлекина" - общероссийской премии театра для детей и юношества.

По традиции "Щелкунчик" появляется в афише театра только зимой, и, конечно, пик его популярности приходится на Рождественские праздники. В этом году только в декабре Музыкальный театр даст восемь его представлений. В театре надеются, что такое количество спектаклей удовлетворит всех желающих прикоснуться к Новогоднему чуду.

Помимо традиционных вечеров со "Щелкунчиком" Музыкальный театр проведет и вечера "на тему". 24 декабря в канун католического рождества зрителей ждет в театре праздник по-европейски: Санта Клаус, глинтвейн, рождественские гимны, а 31 декабря спектакль начнется в 12 часов дня с бокала новогоднего шампанского у одной из самых симпатичных городских елок.

Мы поинтересовались в кассе театра, реально ли еще достать билеты на "Щелкунчик"-2018 и выяснили, что на 23, 29 и 30 декабря ситуация с местами в зале уже очень плотная, а вот 24 и 31 декабря вы еще можете успеть с комфортом разместиться в зрительном зале.