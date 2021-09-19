В Петрозаводске библиотеки приглашают горожан на прогулку по паркам

Централизованная библиотечная система проводит серию путешествий по паркам Петрозаводска.

В течение лета специалисты учреждения провели несколько таких экскурсий-квестов, сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

«На этот раз в роли исследователей побывали воспитанники воскресной школы при Духовном Управлении Мусульман Республики Карелия. В минувшие выходные ребята совершили „Путешествие по берегу Французского пруда“, познакомились с арт-объектами парка и его природой, вспомнили произведения известных писателей и художников. Экскурсия была организована совместно c Домом Дружбы Республики Карелия, куда пришли ребята в завершении своей прогулки. Здесь они проверили свои догадки и получили ответы на вопросы краеведческой игры», — информируют в мэрии.

Муниципальные библиотеки приглашают присоединиться к прогулкам семьи, классы и небольшие организованные группы (5-7 человек). Игра ориентирована на участников старше семи лет.