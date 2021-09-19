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В Петрозаводске библиотеки приглашают горожан на прогулку по паркам

Новости. Общество
18:20, 21 Сентября 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

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Централизованная библиотечная система проводит серию путешествий по паркам Петрозаводска.

В течение лета специалисты учреждения провели несколько таких экскурсий-квестов, сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

«На этот раз в роли исследователей побывали воспитанники воскресной школы при Духовном Управлении Мусульман Республики Карелия. В минувшие выходные ребята совершили „Путешествие по берегу Французского пруда“, познакомились с арт-объектами парка и его природой, вспомнили произведения известных писателей и художников. Экскурсия была организована совместно c Домом Дружбы Республики Карелия, куда пришли ребята в завершении своей прогулки. Здесь они проверили свои догадки и получили ответы на вопросы краеведческой игры», — информируют в мэрии.

Муниципальные библиотеки приглашают присоединиться к прогулкам семьи, классы и небольшие организованные группы (5-7 человек). Игра ориентирована на участников старше семи лет. 

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