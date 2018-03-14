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Новости. Общество
07:15, 14 Марта 2018

В Петрозаводске битвой салютов, кашей и морсом заманивают 18 марта на митинг-концерт

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В День воссоединения России и с Крымом в столице Карелии пройдет митинг-концерт, участников которого ждут выступление приглашенной звезды, бесплатные угощения и мощный салют.

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, 18 марта в 20.30 на площади Кирова в Петрозаводске начнется митинг-концерт, посвященный четвертой годовщине воссоединения России с Крымом. Первой частью программы запланировано выступление местных музыкальных коллективов и приглашенной звезды, имя которой пока держится в секрете.

Кроме артистов на сцене появятся и известные в городе и республике лица, которые обратятся к участникам митинга с речами. При этом петрозаводчан на площади будут бесплатно угощать горячим морсом, гречневой кашей с мясом и выпечкой.

Закончится мероприятие в 21.30 битвой салютов.

"В столице Карелии прогремит один из самых мощных салютов, который когда-либо украшал небо Петрозаводска. Пиротехническая дуэль получила название "Огни России"", - рассказали в пресс-службе правительства республики.

 

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