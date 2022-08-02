В Петрозаводске благоустроят 100-метровую натоптанную тропу с торчащими булыжниками

На Старой Кукковке для пешеходов благоустроят пешеходную дорожку, идущую через железнодорожные пути от улицы Щербакова.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, что Старую Кукковку и остановки общественного транспорта на Ключевском шоссе связывает пешеходная дорожка, идущая через железнодорожные пути от улицы Щербакова.

РЖД на участке в своих границах сделало благоустройство несколько лет назад, а вот остальной путь до сих пор представлял из себя 100-метровую натоптанную тропу с торчащими из нее булыжниками. Что было небезопасно.

«Сегодня в этом месте начались работы. Подрядчик уже выкорчевывает большие камни, а после начнет выравнивать дорожку и отсыпать ее ФАМом. В течение трех дней работы должны завершиться, - объяснил Любарский. - Вроде бы и мелочь, но для местных жителей – вопрос важный».