В Петрозаводске более 40 процентов мужчин готовы выйти в декретный отпуск

Взять отпуск по уходу за ребенком вместо жены согласились бы 42% мужчин в столице Карелии, показал опрос.

В течение последнего года отпуск по уходу за ребенком для сотрудника-мужчины оформляли в каждой шестой компании. А не исключают возможности воспользоваться правом отпуска по уходу за ребенком 42% представителей сильного пола. Такие данные приводит сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В опросе сервиса приняли участие трудоустроенные мужчины, состоящие в браке и планирующие детей, и работодатели из Петрозаводска.

Большинство мужчин по-прежнему не представляет себя в роли отца-декретника. Каждый третий (33%) ни в коем случае не согласится взять отпуск по уходу за ребенком вместо жены, еще 25% скорее исключают такую возможность. Свою позицию опрошенные аргументируют не только финансовыми причинами, но и традиционным восприятием семейного уклада. Напротив, 28% в случае рождения малыша однозначно готовы воспользоваться своим правом уйти в декрет, еще 14% скорее согласились бы на это. «Почему бы и нет, если по доходам это выгоднее для семьи»; «Я уже уходил в отпуск до трех лет вместо жены. Только человек с глубоким чувством юмора дал определение этому действу как отпуск. Никакой это не отпуск по уходу за ребенком. Это сущая каторга по уходу за ребенком», — комментируют опрошенные.

О том, что в течение последнего года им доводилось предоставлять сотруднику-мужчине отпуск по уходу за ребенком, сообщил каждый шестой работодатель (17%).