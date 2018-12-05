В Петрозаводске будет затруднено движение на одной из улиц

Автомобильное движение по улице Балтийской будет затруднено до пятницы, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В связи с производственной необходимостью ограничение движения автотранспорта в районе дома № 13 по улице Балтийской будет продлено до 18 часов 7 декабря.

Временные неудобства связаны с прокладкой теплотрассы.

Причина сужения проезжей части – строительство инженерных коммуникаций.