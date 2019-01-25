В Петрозаводске будут ловить бродячих собак

В понедельник, 28 января, состоится акция по отлову безнадзорных животных, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Бродячих собак будут искать на Ключевой и в районе улицы Пограничной.

Фотографии пойманных собак будут размещены в разделе "Экология".

"Из 470 собак, отловленных в прошлом году, большинство были возвращены владельцам, либо переданы новым хозяевам", – отметила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.