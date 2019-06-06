В Петрозаводске будут штрафовать за надписи на асфальте

Более 60 случаев ненадлежащего ухода за фасадами нежилых зданий, строений и сооружений выявили с начала года петрозаводские муниципальные инспекторы, сообщили в администрации Петрозаводска.

Административное наказание предусмотрено также за нанесение рекламных надписей и изображений на асфальт.

Так, 68 протоколов по фактам ненадлежащего содержания фасадов нежилых зданий, строений и сооружений составили с начала года сотрудники управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства. Во время рейдов муниципальные инспекторы оценивают внешнее состояние зданий и сооружений: наличие граффити, несанкционированной рекламы и афиш, объявлений, надписей, повреждений водосточных труб, декоративных элементов фасадов и наружного слоя.

Выявленные нарушения фиксируются при помощи фотосъемки, составляются акты осмотров, на основании которых принимаются решения о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Как отметил начальник управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства Игорь Сергеев, за допущение собственниками, владельцами нежилых зданий, строений, сооружений или уполномоченными ими лицами надписей и рисунков, загрязнений на зданиях, строениях и сооружениях, равно непринятие ими мер по поддержанию внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций, предусмотрена административная ответственность.

Кроме того, с наступлением теплой сухой погоды учащаются случаи нанесения рекламных надписей на асфальте. Чаще всего они появляются на тротуарах в местах массового скопления людей: вблизи светофоров, торговых центров, на остановках общественного транспорта.

Власти напоминают, что республиканским законодательством установлена ответственность за нанесение изображений и надписей на тротуары муниципальных дорог, велосипедных дорожек, площадок территорий общего пользования.

Нарушителям грозит не только административное наказание, но и денежное взыскание в счет возмещения нанесенного ущерба.