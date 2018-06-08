В Петрозаводске будут судить бодибилдера за контрабанду стероидов

Житель Петрозаводска предстанет перед судом за контрабанду сильнодействующих веществ, сообщает прокуратура Карелии.

Он обвиняется по ч.1 ст.226.1 УК РФ (незаконное перемещение через госграницу сильнодействующих веществ).

По версии следствия, мужчина, активно занимающийся бодибилдингом, для улучшения спортивных результатов и увеличения мышечной массы, решил приобрести для личного потребления анаболические стероиды, запрещенные к свободной продаже в России.

Он через интернет договорился с продавцом в Беларуси о поставках почтой стероидов.

При получении товара мужчина был задержан таможенниками.

За совершение данного преступления, предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.