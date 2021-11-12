В Петрозаводске будут судить бомжа, пытавшегося изнасиловать женщину на вокзальной площади

Мужчине, пытавшегося надругаться над женщиной в кустах на площади Гагарина, грозит до 10 лет лишения свободы.

В Петрозаводске завершено расследование уголовного дела по обвинению 40-летнего мужчины, не имеющего определенного места жительства, в покушении на изнасилование и угрозе убийством. Об этом сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в октябре 2021 года обвиняемый, находясь вблизи железнодорожного вокзала в городе Петрозаводске, подошел к женщине, насильно завел ее в безлюдное место, где применяя к ней насилие и угрожая убийством, совершил попытку изнасилования. Преступление не было доведено до конца, поскольку на крики девушки прибыли сотрудники транспортной полиции.

В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним, момент происшествия зафиксировали камеры наружного наблюдения компании «Ситилинк». Ролик размещен на youtube-канале Информагентства «Республика». На видео заметно, как мужчина и женщина вместе направляются на площадь, где раньше был установлен петрозаводский «Биг Бен». Через некоторой время мужчина уводит даму в кусты напротив здания вокзала и валит ее на землю. Затем к месту происшествия со стороны вокзала прибегают несколько человек. Злоумышленник был задержан.