Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:39, 05 Апреля 2018

В Петрозаводске будут судить братьев-предпринимателей, обманувших дольщиков жилья

По теме

"Надебоширил в жизни, простите ему, как я простила"
05.04.18 13:30
Руководитель КарНЦ РАН: "У нас много наработок и много предложений. Но у нас нет заказов"
05.04.18 13:24
Правительство планирует вовлечь церковь в борьбу с абортами в Карелии
05.04.18 13:23
Все новости
Загрузка...

В Карелии направлено в суд уголовное дело об обмане участников долевого строительства, сообщили в прокуратуре Карелии.

Заместитель прокурора Республики Карелия утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Петрозаводска. Они обвиняются в мошенничестве.

По версии следствия, в 2013-2015 годах два брата-предпринимателя совершили мошеннические действия, сопряженные с нарушением прав участников долевого строительства многоквартирных домов, а также с подменой указанных договоров иными гражданско-правовыми отношениями.

Так, один из обвиняемых получил от четырех граждан по предварительным договорам на приобретение блок-секций в доме в Петрозаводске более 17,6 млн рублей, не намереваясь в действительности исполнять договорные обязательства.

Кроме того, действуя совместно, предприниматели убедили 12 граждан заключить с ними договоры участия в долевом строительстве еще одного многоквартирного дома в Петрозаводске и получили от них в счет оплаты более 23,4 млн рублей, достоверно зная о том, что принятые на себя обязательства не выполнят.

Полученными от потерпевших денежными средствами обвиняемые распорядились в личных корыстных целях.

С целью скрыть хищение и создать видимость законности своих действий, предприниматели частично выполнили работы по строительству указанных домов, но не довели их до конца.

В результате потерпевшие получили возведенные с многочисленными грубыми нарушениями недостроенные и непригодные для проживания дома, которые они вынуждены доделывать собственными силами.

Также обвиняемые под предлогом займа денежных средств для продолжения строительства похитили у одного из потерпевших 1,5 млн рублей, не собираясь отдавать ему долг.

В рамках уголовного дела потерпевшими предъявлены гражданские иски к обвиняемым на общую сумму более 35,8 млн рублей.

По теме

"Надебоширил в жизни, простите ему, как я простила"
05.04.18 13:30
Руководитель КарНЦ РАН: "У нас много наработок и много предложений. Но у нас нет заказов"
05.04.18 13:24
Правительство планирует вовлечь церковь в борьбу с абортами в Карелии
05.04.18 13:23
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мизантроп
2018-04-05 13:06:03
"Не сметь кошмарить мелкий бизнес" Недимон
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.04.2018, 15:36
ФОТО: На Лесном проспекте перевернулся грузовик, перевозивший камень
30.03.2018, 10:06
Жители Карелии ускоренными темпами уезжают из республики
29.03.2018, 10:19
Левин и его ружья
30.03.2018, 09:54
ФОТО: Сотрудники МЧС проверили крупнейший в Петрозаводске торговый центр
01.04.2018, 14:07
В Петрозаводске мужчина умер прямо у здания Национального театра – разыскиваются очевидцы трагедии
01.04.2018, 17:09
СРОЧНО: Мэрия Петрозаводска просит водителей воздержаться от поездок на личном транспорте в понедельник

Аналитика

Сегодня 10:12
Обществоведение
"Весь поселок за тебя, Эдуард"
В Карелии целый поселок встал на защиту земляка, осужденного по страшной статье - насильственные действия сексуального характера в отношении 5-летней падчерицы.
Руководитель "со стройки"
04.04.2018 14:05
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс 10
28.03.2018 16:05
Жители Карелии скорбят вместе с Кемерово 3
28.03.2018 12:47
"Герой – это не я" 8
28.03.2018 10:32
Вся аналитика

Медиа

«Ваше право» на ТНТ-Онего
04.04.2018 10:12
все фото и видео

Опрос

Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»