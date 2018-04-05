В Петрозаводске будут судить братьев-предпринимателей, обманувших дольщиков жилья

В Карелии направлено в суд уголовное дело об обмане участников долевого строительства, сообщили в прокуратуре Карелии.

Заместитель прокурора Республики Карелия утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Петрозаводска. Они обвиняются в мошенничестве.

По версии следствия, в 2013-2015 годах два брата-предпринимателя совершили мошеннические действия, сопряженные с нарушением прав участников долевого строительства многоквартирных домов, а также с подменой указанных договоров иными гражданско-правовыми отношениями.

Так, один из обвиняемых получил от четырех граждан по предварительным договорам на приобретение блок-секций в доме в Петрозаводске более 17,6 млн рублей, не намереваясь в действительности исполнять договорные обязательства.

Кроме того, действуя совместно, предприниматели убедили 12 граждан заключить с ними договоры участия в долевом строительстве еще одного многоквартирного дома в Петрозаводске и получили от них в счет оплаты более 23,4 млн рублей, достоверно зная о том, что принятые на себя обязательства не выполнят.

Полученными от потерпевших денежными средствами обвиняемые распорядились в личных корыстных целях.

С целью скрыть хищение и создать видимость законности своих действий, предприниматели частично выполнили работы по строительству указанных домов, но не довели их до конца.

В результате потерпевшие получили возведенные с многочисленными грубыми нарушениями недостроенные и непригодные для проживания дома, которые они вынуждены доделывать собственными силами.

Также обвиняемые под предлогом займа денежных средств для продолжения строительства похитили у одного из потерпевших 1,5 млн рублей, не собираясь отдавать ему долг.

В рамках уголовного дела потерпевшими предъявлены гражданские иски к обвиняемым на общую сумму более 35,8 млн рублей.