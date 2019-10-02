Подписаться
Новости. Криминал
14:36, 02 Октября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС, "Столица на Онего"

В Петрозаводске будут судить интернет-мошенницу, "снявшую порчу" с пенсионерки за 37 тысяч рублей

Загрузка...

Жительница Петрозаводска обвиняется в хищении 37 тысяч рублей под видом магических услуг, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, 36-летняя петрозаводчанка с июня по август 2018 года с использованием средств сотовой связи и Интернета похитила обманом у пенсионерки 37 тысяч рублей под предлогом оказания услуг по нетрадиционной медицине, не обладая для этого какими-либо медицинскими навыками и знаниями и не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства.

Установлено, что она убедила потерпевшую в своих сверхъестественных способностях и пообещала помочь ей решить проблемы личного характера путем проведения за определенную плату магических обрядов "по снятию порчи".

Введенная в заблуждение женщина перечислила ей денежные средства, которыми злоумышленница распорядилась по собственному усмотрению.

В ходе следствия обвиняемая полностью возместила потерпевшей причиненный ущерб.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.09.2019, 12:09
Грузовик раздавил женщину, выбежавшую на дорогу в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО)
28.09.2019, 09:54
ДТП в Карелии: "Машина в хлам. Люди в реанимации"
28.09.2019, 10:15
НЛО пролетел в Карелии (ВИДЕО)
01.10.2019, 13:33
Снег и сильный ветер обрушатся на Карелию
28.09.2019, 13:09
Трое рыбаков утонули на озере в Карелии
27.09.2019, 14:44
На трассе в Карелии погиб 18-летний дорожный рабочий

Аналитика

Сегодня 11:21
Обществоведение
Археолог Александр Жульников: "Там все разворочено" 1
Строительство электролинии к защитному павильону "Бесовы следки" затронуло стоянку древнего человека.
"Крик, больше похожий на визг"
Сегодня 09:07
"Самое трудное в переписи – доступ в элитные дома"
01.10.2019 15:35
Нужна офтальмологическая помощь
30.09.2019 15:29
Почему нет роста?
30.09.2019 12:41
Вся аналитика

Чтиво

01.10.2019 13:50
Без политики
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
Самые любимые эко-продукты петрозаводчанок по уходу за лицом
01.10.2019 13:49
"Других рук у Бога нет", или Цветы для хирурга
26.09.2019 08:28
"Историческая память становится площадкой для баталий" 7
25.09.2019 16:02
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО"
Сегодня 12:03
все фото и видео

Опрос

Делаете ли вы на зиму заготовки?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»