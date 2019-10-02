В Петрозаводске будут судить интернет-мошенницу, "снявшую порчу" с пенсионерки за 37 тысяч рублей

Жительница Петрозаводска обвиняется в хищении 37 тысяч рублей под видом магических услуг, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, 36-летняя петрозаводчанка с июня по август 2018 года с использованием средств сотовой связи и Интернета похитила обманом у пенсионерки 37 тысяч рублей под предлогом оказания услуг по нетрадиционной медицине, не обладая для этого какими-либо медицинскими навыками и знаниями и не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства.

Установлено, что она убедила потерпевшую в своих сверхъестественных способностях и пообещала помочь ей решить проблемы личного характера путем проведения за определенную плату магических обрядов "по снятию порчи".

Введенная в заблуждение женщина перечислила ей денежные средства, которыми злоумышленница распорядилась по собственному усмотрению.

В ходе следствия обвиняемая полностью возместила потерпевшей причиненный ущерб.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд.