В Петрозаводске будут судить мужчину, который в День Победы зарезал отчима

В Петрозаводске будут судить 36-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве отчима.

Как сообщает региональное управление Следственного комитета, преступление было совершено 9 мая 2018 года.

"Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, находясь дома в городе Петрозаводске, в ходе ссоры со своим отчимом напал на него с ножом и причинил колото-резаные ранения. В результате потерпевший скончался на месте происшествия, а обвиняемый был задержан", - сказано в сообщении СУ СК.

На обвиняемого было заведено дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). В настоящее время его расследование завершено.

"По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого, ранее судимого за разбой, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметили в ведомстве.

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.