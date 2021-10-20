В Петрозаводске будут судить мужчину за изнасилование знакомой

Петрозаводчанину грозит 6 лет колонии за то, что он избил и изнасиловал девушку у себя дома.

По версии следствия, обвиняемый напал на свою знакомую, когда находилась у него дома в Петрозаводске. Он избил ее, а затем изнасиловал и совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера. Впоследствии женщине удалось покинуть квартиру. Она обратилась в полицию, и мужчина был задержан, сообщили в Следкоме Карелии.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Насильнику грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Ранее в Карелии двое мужчин изнасиловали 38-летнюю женщину после пьяного застолья.