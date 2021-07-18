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В Карелии двое мужчин изнасиловали 38-летнюю женщину после пьяного застолья

Новости. Криминал
16:57, 19 Июля 2021
фото: © pixabay.com

В Сегеже по факту группового изнасилования взяты под стражу двое мужчин, сообщили в Следкоме Карелии

Следствием установлено, что в минувшую пятницу, 16 июля, ночью двое мужчин, находясь в квартире в Сегеже, после распития спиртных напитков, применили насилие к 38-летней женщине. Ее изнасиловали и совершили иные действия сексуального характера.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. 

По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, в Карелии педофила, насиловавшего свою падчерицу в течение двух лет, отправили в колонию на 15 лет.

 

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