В Карелии двое мужчин изнасиловали 38-летнюю женщину после пьяного застолья

В Сегеже по факту группового изнасилования взяты под стражу двое мужчин, сообщили в Следкоме Карелии

Следствием установлено, что в минувшую пятницу, 16 июля, ночью двое мужчин, находясь в квартире в Сегеже, после распития спиртных напитков, применили насилие к 38-летней женщине. Ее изнасиловали и совершили иные действия сексуального характера.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, в Карелии педофила, насиловавшего свою падчерицу в течение двух лет, отправили в колонию на 15 лет.