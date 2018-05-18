В Петрозаводске будут судить налетчиков на квартиру, один из них - подросток

Следком Карелии закончил расследование и отправил в суд уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины и 17-летнего подростка, обвиняемых в разбойном нападении на квартиру в Петрозаводске.

Следком Карелии закончил расследование и отправил в суд уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины и 17-летнего подростка, обвиняемых в незаконном проникновении в жилище, в разбое с применением насилия и с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

По версии следствия, вечером 27 января 2018 года обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения незаконно проникли в квартиру в Петрозаводске. Они избили находящегося в ней мужчину и похитили из его дома различное имущество на сумму более 66 тысяч рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении 26-летнего обвиняемого, ранее судимого за имущественные преступления, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении подростка избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.