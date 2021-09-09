В Петрозаводске будут судить педофила, растлевавшего девочек через соцсети

Мужчина знакомился с девочками-подростками в социальных сетях и склонял их к действиям сексуального характера, сообщили в Следкоме Карелии.

В Петрозаводске завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14 лет, и развратных действий без применения насилия, а также распространении порнографических материалов среди несовершеннолетних.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый создал страницу под вымышленным именем в популярных среди подростков социальных сетях. Там он знакомился с несовершеннолетними девочками. Мужчина побуждал их к совершению различных развратных действий с применением фотосъемки. Он просил девочек присылать ему фото. В дальнейшем через социальную сеть рассылал фотографии другим пользователям.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого в период предварительного следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Петрозаводчанину грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, в Карелии педофила, насиловавшего свою падчерицу в течение двух лет, отправили в колонию на 15 лет.