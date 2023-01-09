В Петрозаводске будут судить руководителя банды, продававшей наркотики в трех регионах России

Дело руководителя «структурного подразделения» преступного сообщества было направлено в суд, сообщили в прокуратуре Карелии.

Заместитель прокурора Республики Карелия Дмитрий Гаррес утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одного из руководителей организованного преступного сообщества, члены которого сбывали синтетические наркотики через интернет более чем в 70 городах России.

Как выяснилось в ходе расследования, обвиняемый добровольно вступил в сообщество в 2013 году и за это время прошел путь от «оператора» до руководителя «структурного подразделения», занимавшегося продажей наркотиков в Ульяновске, Рязани и Сургуте.

В 2021 году правоохранители Карелии остановили преступную деятельность сообщества, изъяв более 29 килограммов наркотиков.

Уголовное дело было направлено для рассмотрения в Петрозаводский городской суд. В отношении других участников сообщества продолжается уголовное преследование.