В Петрозаводске будут судить участника ОПГ, обманувшей около 90 пенсионеров

Уголовное дело о мошенничестве в отношении одного из членов организованной группы, продававшей пожилым людям в Кондопоге и Петрозаводске фильтры для очистки воды по завышенной цене, направлено в суд, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, в 2018 году была создана ОПГ, которая орудовала на территории Петрозаводска и Кондопоги. Ее жертвами стали 86 пенсионеров.

Обвиняемый приходил домой к пожилым людям и предлагал приобрести под видом индивидуальной системы очистки бытовые фильтры для воды по заведомо завышенной цене. При этом он обманывал пенсионеров, говоря о том, что они обязаны установить фильтры, чтобы предотвратить негативные последствия, вызванные низким качеством воды.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 700 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении обвиняемого было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела в отношении других участников преступного сообщества продолжается.