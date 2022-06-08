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В Петрозаводске будут судить жителя Белоруссии, обвиняемого в смертельном отравлении алкоголем пятерых рабочих

Новости. Общество
12:34, 14 Июня 2022
фото: коллаж © Следком Карелии, «Столица на Онего»

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В городе Петрозаводске бригадир рабочих из Белоруссии предстанет перед судом за причинение смерти по неосторожности, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием установлено, что 31-летний гражданин Белоруссии приобрел контрафактный алкоголь, в составе которого содержался метиловый спирт. Не убедившись в безопасности спиртного, он передал его для употребления своим знакомым, работавшим с ним в одной бригаде.

В результате неосторожных действий обвиняемого пятеро мужчин после употребления алкоголя скончались от отравления. На период следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, 22 августа в Пудожском районе отравились суррогатным алкоголем 8 жителей Белоруссии. Один умер до приезда скорой помощи, второй — в Пудожской ЦРБ, третий — в Медвежьегорской больнице. И четвертый, и пятый скончались в Республиканской больнице имени Баранова.

«Лабораторными исследованиями у всех госпитализированных подтверждено наличие в крови метанола, что говорит об употреблении жидкости, содержащей токсичное вещество — метиловый спирт», — сказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

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