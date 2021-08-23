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Следком Карелии установил, где отравившиеся жители Белоруссии приобрели суррогатный алкоголь

Новости. Общество
14:56, 24 Августа 2021
фото: © kartinkin.com

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Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по факту отравления алкоголем в Пудожском районе.

В ходе расследования установлено, что 22 августа работники предприятия в Пудожском районе употребили, предположительно, суррогатный алкоголь, в результате чего уже четверо мужчин скончались, еще четверо находятся в лечебных учреждениях с признаками острого отравления, где им оказывается медицинская помощь.

По имеющейся у следствия информации алкогольная продукция приобреталась рабочими не на территории Карелии.

В настоящее время, по указанию руководителя следственного управления Евгения Швеца, для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная группа. Следователи выясняют происхождение спиртосодержащей продукции, допрашивают причастных к происшествию лиц.

Напомним, в воскресенье, 22 августа, в Пудожском районе отравились суррогатным алкоголем 8 жителей Белоруссии. Один умер до приезда скорой помощи, второй — в Пудожской ЦРБ, третий — в Медвежьегорской больнице. И четвертый сегодня, 24 августа, несколько часов назад в Республиканской больнице имени Баранова.

«Лабораторными исследованиями у всех госпитализированных подтверждено наличие в крови метанола, что говорит об употреблении жидкости, содержащей токсичное вещество — метиловый спирт», — сказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

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