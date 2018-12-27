В Петрозаводске бывший зек украл для сына телефон

В полицию Петрозаводска с заявлением о краже телефона обратился ранее судимый мужчина, сообщили в МВД Карелии.

Житель Кондопоги рассказал, что у него украли мобильный телефон. Заявитель пояснил, что приезжал в Петрозаводскк приятелю, с которым они не так давно вместе отбывали наказание в местах лишения свободы. Мужчины распивали алкогольные напитки, а утром кондопожанин обнаружил пропажу гаджета.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 29-летнего знакомого потерпевшего, жителя Петрозаводска. По версии правоохранителей, он воспользовался моментом, когда гость уснул и похитил гаджет. Впоследствии гражданин подарил его своему сыну.

На мужчину завели уголовное дело. Похищенный телефон изъят и будет возвращен владельцу.