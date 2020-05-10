В Петрозаводске чайки обустроили гнездо в цветочной клумбе рядом с магазином (ФОТО)

Птицы высиживают яйца в цветочной клумбе около магазина "Магнит" в "Петровской слободе".

"Чайки всё-таки построили гнездо в цветочной клумбе около "Магнита" в "Петровской слободе" и сели на яйца! На парковке осталась одна пара. Один из родителей постоянно находится в гнезде. Взлетает и истошно кричит только, если кто-то из посетителей магазина проходит совсем рядом (именно так я и успел сделать один кадр с яйцами)", - пишет петрозаводчанин Игорь Подгорный, который опубликовал на своей странице в "ВКонтакте" фото "дома" чаек.

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