890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Сотрудник карельского ОМОН показал, как тренировать силу и выносливость дома (ВИДЕО) 8
10.05.2020 16:20
Еще 11 человек заболели коронавирусом в Карелии 1
Сегодня 09:22
Дождь со снегом идет в Карелию 1
10.05.2020 14:46
В мэрии Петрозаводска рассказали, где можно гулять горожанам 4
Сегодня 10:14
Потрясающий вид на город - побывали в знаменитом небоскребе "Sky Tower" (ВИДЕО)
Сегодня 11:46

В Петрозаводске чайки обустроили гнездо в цветочной клумбе рядом с магазином (ФОТО)

Новости. Общество
11:37, 11 Мая 2020
фото: Игорь Подгорный
Загрузка...

Птицы высиживают яйца в цветочной клумбе около магазина "Магнит" в "Петровской слободе".

"Чайки всё-таки построили гнездо в цветочной клумбе около "Магнита" в "Петровской слободе" и сели на яйца! На парковке осталась одна пара. Один из родителей постоянно находится в гнезде. Взлетает и истошно кричит только, если кто-то из посетителей магазина проходит совсем рядом (именно так я и успел сделать один кадр с яйцами)", - пишет петрозаводчанин Игорь Подгорный, который опубликовал на своей странице в "ВКонтакте" фото "дома" чаек.

Ранее утки вышли на улицы села в Карелии в период всеобщей изоляции.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.05.2020, 09:54
В Карелии глухарь попал в объектив фотоловушки (ФОТО)
04.05.2020, 09:13
Число заразившихся коронавирусом жителей Карелии приближается к сотне
05.05.2020, 15:47
Очагов распространения Covid-19 в многоквартирных домах Петрозаводска стало больше
07.05.2020, 16:26
Глава Карелии назвал возможные сроки открытия ресторанов и кафе
09.05.2020, 15:07
Особый режим въезда-выезда граждан могут ввести в Петрозаводске из-за Covid-19
06.05.2020, 09:14
Семь новых случаев коронавируса выявлено в Карелии

Чтиво

08.05.2020 16:08
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Юрий Лупандин. Когда уходят легенды 2
08.05.2020 14:40
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям 6
30.04.2020 13:36
архив чтиво

Медиа

День Победы в Петрозаводске, 9 мая 2020 год
10.05.2020 22:27
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»