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В Петрозаводске демонтировали со здания почты оригинальную вывеску, которую спасают горожане (ФОТО)

Новости. Общество
13:22, 12 Июня 2021
фото: Восстановление вывески «Почта» в Соломенном / ВК

В Соломенном активисты продолжают проект по восстановлению вывески «Почта», размещенной на одном из зданий в микрорайоне.

«Демонтировали вывеску и отвезли ее на склад печного центра Ками. Дальше планируем встречу с директором, чтобы обсудить металлообработку и покраску. Также параллельно обсчитываем смету для освещения», - пишут авторы проекта в паблике «Восстановление вывески «Почта» в Соломенном».

Напомним, горожане объединились для проведения ремонта старой вывески «Почта» на здании в Соломенном. Они хотят покрасить ее и закрепить обратно. Авторы идеи планируют также установить лампы.

«Когда-то в советские годы табличка почты украшала наше Соломенное, но вот спустя больше чем 30 лет, она пришла в совершенную негодность. И всё же, табличку ещё можно спасти и отреставрировать, при этом сделав так, чтобы она снова горела и была своеобразной достопримечательностью Соломенного», - сообщали в паблике.

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