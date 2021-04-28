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В Петрозаводске горожане спасают оригинальную вывеску на здании почты (ФОТО)

Новости. Общество
07:25, 29 Апреля 2021
фото: Восстановление вывески «Почта» в Соломенном / ВК
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Горожане намерены привести в порядок ветхую и разрушенную вывеску «Почта», размещенную на одном из зданий в Соломенном.

Горожане объединились для проведения ремонта старой вывески «Почта» на здании в Соломенном. 

«Когда-то в советские годы табличка почты украшала наше Соломенное, но вот спустя больше чем 30 лет, она пришла в совершенную негодность. И всё же, табличку ещё можно спасти и отреставрировать, при этом сделав так, чтобы она снова горела и была своеобразной достопримечательностью Соломенного», — сообщают авторы проекта в паблике «Восстановление вывески „Почта“ в Соломенном».

Горожане намерены своими силами демонтировать вывеску, покрасить ее и закрепить обратно. Авторы идеи планируют также установить лампы, на которые потребуются денежные вложения.

«Лампы хотим восстановить газонаполненные, какие висят и сейчас. У них есть ряд преимуществ, помимо аутентичности, а именно их долговечность», — утверждают они.

Авторы проекта уже приступили к работе.

Ранее сообщалось, как жители села в Карелии обустроили дорожку на стадионе, раскидав вручную 25 тонн асфальтовой крошки.

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Комментарии

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Человек
2021-04-29 08:55:31
Молодцы!!! Убедились что власти бездействуют да и откатов здесь не сорвать!?! и историю сохранят , табличку приведя впорядок! Жаль дом не покрашен, хотя бы как в городе ,для показухи,с одной стороны....
наташка
2021-04-29 08:27:19
Лишь бы не работать.
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