В Петрозаводске горожане спасают оригинальную вывеску на здании почты (ФОТО)

Горожане намерены привести в порядок ветхую и разрушенную вывеску «Почта», размещенную на одном из зданий в Соломенном.

Горожане объединились для проведения ремонта старой вывески «Почта» на здании в Соломенном.

«Когда-то в советские годы табличка почты украшала наше Соломенное, но вот спустя больше чем 30 лет, она пришла в совершенную негодность. И всё же, табличку ещё можно спасти и отреставрировать, при этом сделав так, чтобы она снова горела и была своеобразной достопримечательностью Соломенного», — сообщают авторы проекта в паблике «Восстановление вывески „Почта“ в Соломенном».

Горожане намерены своими силами демонтировать вывеску, покрасить ее и закрепить обратно. Авторы идеи планируют также установить лампы, на которые потребуются денежные вложения.

«Лампы хотим восстановить газонаполненные, какие висят и сейчас. У них есть ряд преимуществ, помимо аутентичности, а именно их долговечность», — утверждают они.

Авторы проекта уже приступили к работе.

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