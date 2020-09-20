Жители села в Карелии обустроили дорожку на стадионе, раскидав вручную 25 тонн асфальтовой крошки

Силами общественников на школьном стадионе в селе Святозеро Пряжинского района закончено обустройство беговой дорожки.

Как пишет районная газета "Наша жизнь", летом АО "ВАД" оказало спонсорскую помощь сельской школе в виде двух самосвалов (50 тонн) асфальтовой крошки. Но для отсыпки спортивной дорожки требовались мужские руки с лопатами и трактор. Семеро святозерцев за пять часов тяжелой работы справились с поставленной задачей.

"25 тонн на четверых с лопатами — это по 6 тонн на каждого! Каких слов благодарности мне подобрать — я даже не знаю... Все-таки классно осознавать, что есть люди, готовые прийти на помощь, даже несмотря на дождь и старые болячки...", — цитируют в газете организатора акции Любовь Нестерову.

Ранее сообщалось, что на сельском стадионе в Карелии появился искусственный газон.