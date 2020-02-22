Стелу "Петрозаводскмаша имени В.И.Ленина", расположенную на въезде в Петрозаводск, демонтировали.

Как сообщил на своей странице в соцсети экс-депутат парламента Карелии Александр Степанов, в минувшую субботу, 22 февраля, в Петрозаводске демонтировали стелу "Петрозаводскмаша имени В.И.Ленина", которая была установлена на въезде в Петрозаводск.

По словам Александра Степанова, фото демонтажа ему прислали местные активисты, которые интересуются, кто и по какой причине решил убрать стелу.

Власти Петрозаводска пока не прокомментировали демонтаж стелы.



фото со страницы Александра Степанова https://vk.com/id10412510



фото со страницы Александра Степанова https://vk.com/id10412510

В Википедии отмечается, что стела "Петрозаводскмаша имени В.И.Ленина" была установлена на улице Зайцева, 72 в 1970 году, рядом с ОАО "Петрозаводскмаш", одним из крупнейших машиностроительных предприятий России и стран СНГ.

"Петрозаводскмаш" основан в 1960 году. Предпритяие производит и поставляет корпусное, ёмкостное и другое оборудование для атомной, нефтехимической и целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБК). Продукция предприятия поставляется более чем в 40 стран мира. Завод расположен в Республике Карелия в Петрозаводске. С 2010 года — производственная площадка АО "АЭМ-технологии" (входит в АО "Атомэнергомаш" — машиностроительный дивизион государственной корпорации "Росатом"). За два года предприятие смогло перепрофилироваться: перейти от изготовления преимущественно продукции для сектора ЦБК до производства изделий для атомной промышленности, нефтегазовой и другой промышленности.

Основная продукция "Петрозаводскмаш" — корпуса главных циркулярных насосов (ГЦН), системы аварийного охлаждения активной зоны (САОЗ), системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ). трубоузлы главного циркулярного трубопровода.



