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В Петрозаводске демонтировали стелу "Петрозаводскмаша имени В.И.Ленина"

Новости. Общество
12:08, 23 Февраля 2020
фото: © Константин Кулаков aka Cat2 aka Cat2Double, Петрозаводск. 2015-2020
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Стелу "Петрозаводскмаша имени В.И.Ленина", расположенную на въезде в Петрозаводск, демонтировали.

Как сообщил на своей странице в соцсети экс-депутат парламента Карелии Александр Степанов, в минувшую субботу, 22 февраля, в Петрозаводске демонтировали стелу "Петрозаводскмаша имени В.И.Ленина", которая была установлена на въезде в Петрозаводск.

По словам Александра Степанова, фото демонтажа ему прислали местные активисты, которые интересуются, кто и по какой причине решил убрать стелу.

Власти Петрозаводска пока не прокомментировали демонтаж стелы.


фото со страницы Александра Степанова https://vk.com/id10412510


фото со страницы Александра Степанова https://vk.com/id10412510

В Википедии отмечается, что стела "Петрозаводскмаша имени В.И.Ленина" была установлена на улице Зайцева, 72 в 1970 году, рядом с ОАО "Петрозаводскмаш", одним из крупнейших машиностроительных предприятий России и стран СНГ.

"Петрозаводскмаш" основан в 1960 году. Предпритяие производит и поставляет корпусное, ёмкостное и другое оборудование для атомной, нефтехимической и целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБК). Продукция предприятия поставляется более чем в 40 стран мира. Завод расположен в Республике Карелия в Петрозаводске. С 2010 года — производственная площадка АО "АЭМ-технологии" (входит в АО "Атомэнергомаш" — машиностроительный дивизион государственной корпорации "Росатом"). За два года предприятие смогло перепрофилироваться: перейти от изготовления преимущественно продукции для сектора ЦБК до производства изделий для атомной промышленности, нефтегазовой и другой промышленности.

Основная продукция "Петрозаводскмаш" — корпуса главных циркулярных насосов (ГЦН), системы аварийного охлаждения активной зоны (САОЗ), системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ). трубоузлы главного циркулярного трубопровода.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-02-23 15:52:22
Язычники всё заполонили своими языческими знаками.
бюджет
2020-02-23 14:50:32
Есть же высказывание о народе, который не хранит свою историю. Как примазаться к Победе - это норма, а хранить память.......
Os
2020-02-23 14:07:28
Количество стел в городе не должно превышать разрешенного. Одну снесли, другую построят.
Изя
2020-02-23 13:58:46
В ПТЗ орудуют вандалы уничтожающие историю города , республики и насаждают свой псевдо-патриотизм в виде стелы , памятников и знамён . Доколе этот бред в ПТЗ будет продолжаться . :)
Leopol'd
2020-02-23 13:27:01
Слегка обтесать, новую надпись и можно успеть до 9 мая воткнуть с новым названием. Опять же экономия бюджета!
тетка
2020-02-23 12:31:31
Кто и зачем уничтожает историю?
Писарев
2020-02-23 13:20:35
тетка, Риторический вопрос — это вопрос, ответ на который не требуется или не ожидается в силу его крайней очевидности.
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