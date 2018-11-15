В Петрозаводске демонтируют групповую газовую установку

Работы будут вестись АО "Карелгаз" 17 ноября на Зареке, сообщили в мэрии.

По данным властей, 17 ноября с 09.00 до 18.00 АО "Карелгаз" проведет плановые работы по демонтажу групповой газовой установки, расположенной на придворовой территории дома по улице Коммунистов, 13А. Газоснабжение домов будет осуществляться в обычном режиме.



Администрация Петрозаводска и АО "Карелгаз" обратили внимание, что возможно появление запаха газа на улицах во время проведения работ.

"Просим не парковать транспортные средства вблизи групповой газовой установки. Приносим извинения за временные неудобства", - добавили в мэрии.