В Петрозаводске демонтируют групповую газовую установку

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Работы будут вестись АО "Карелгаз" 17 ноября на Зареке, сообщили в мэрии.
По данным властей, 17 ноября с 09.00 до 18.00 АО "Карелгаз" проведет плановые работы по демонтажу групповой газовой установки, расположенной на придворовой территории дома по улице Коммунистов, 13А. Газоснабжение домов будет осуществляться в обычном режиме.
Администрация Петрозаводска и АО "Карелгаз" обратили внимание, что возможно появление запаха газа на улицах во время проведения работ.
"Просим не парковать транспортные средства вблизи групповой газовой установки. Приносим извинения за временные неудобства", - добавили в мэрии.
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