В Петрозаводске депутат горсовета назвал бездельниками сетевых оппонентов Парфенчикова

Парламентарий Петрозаводского городского совета Александр Анишин раскритиковал действия горожан, выражающих свое недовольство на странице главы Карелии Артура Парфенчикова.

Анишин выступил с жесткой критикой пользователей, открыто оппонирующих чиновникам в сети. В частности, парламентария возмутили виртуальные оппоненты главы Карелии Артура Парфенчикова, позволяющие себе битвы в комментариях на губернаторской страничке.

"Вчера буквально смотрел "Вконтакте". Комментируют. Ну Артур Олегович (Парфенчиков) говорит, вот съездили в Беломорск там. Ход строительства этого музея (проверили). И там какое-то, значит, извиняюсь за выражение, говно очередное пишет, что вот "нечего делать больше в Беломорске, осталось только построить музей". И Артур Олегович ему пишет: первое, что плохого, что будет, значит, туристический объект? Второе: что плохого, что 60 человек беломорских людей работают?.. И потом пишет: а у вас какие-то есть предложения по развитию Беломорска? Вот у нас, например, есть к вам предложение – вы что-нибудь тогда развивайте, мы вам гранты дадим. И вот так вот расшибает прямо вот этих всех, которые бездельники пишут", – сказал Александр Анишин во время выступления на комиссии Петрозаводского городского совета.

Подробности читайте далее.