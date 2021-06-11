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В Петрозаводске детей в садике пытались накормить гнильем (ФОТО)

Новости. Общество
15:44, 12 Июня 2021
фото: Владимир Любарский в ВК

В детский сад №12 столицы Карелии поставили испорченные продукты.

Об этом рассказал глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

«Вчера получил сигнал о том, что в детский сад №12 привезли гнилье. Кладовщик это не принял, отправил назад поставщику. Немедленно направил в детсад совместную комиссию из сотрудников управления образования и городских депутатов. Продукты заменили. Разбираемся в ситуации», - пишет мэр.

По словам Любарского, поставщик некачественной продукции - ООО «Надежда». Компания регулярно выходит на аукционы, снижает цены, получает претензии и только потом меняет товар.

«Считаю, что таких поставщиков у детских садов быть не должно. Будем проверять, куда еще эта фирма поставляла продукты, и принимать исчерпывающие меры, чтобы такие «продукты» не попадали на кухни детских садов. Если у людей совести нет - а очень похоже на то, ведь все очевидно - эту дрянь надо погрузить, отвезти, попытаться сдать приемщику – понимая, что везёшь продукты детям - то таких поставщиков надо обходить стороной. Ещё лучше, чтобы они нас стороной обходили», - пишет глава Петрозаводска.

Ранее сообщалось, крупа сомнительного качества обнаружена в одном из детских садов Петрозаводска.

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