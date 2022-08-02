В Петрозаводске дети плавают в озере без присмотра взрослых у знака «Купание запрещено»

Сотрудники администрации столицы Карелии обнаружили в Соломенном детей, купающихся без присмотра родителей.

Сегодня, 5 августа, сотрудники городской администрации совместно с представителями УВД Петрозаводска и ГИМС Карелии провели рейд по городским местам отдыха у воды, сообщили в мэрии.

В районе улицы Логмозерской у знака «Купание запрещено» были обнаружены купающиеся без присмотра дети. В результате были составлены протоколы на родителей юных пловцов.

В мэрии напомнили, в настоящее время в Петрозаводске действует запрет на купание в черте города, причем запрет также распространяется на пожарные водоемы и обводненные каналы. Создать официальный пляж, отвечающий санитарным требованиям, планируется в районе Пески. Сейчас ведется работа по передаче участка из неразграниченной госсобственности в безвозмездное пользование администрации.

Ранее сообщалось, ребенок утонул на севере Карелии.