Ребенок утонул на севере Карелии

В Беломорске погиб девятилетний ребенок, сообщили спасатели.

Трагедия на воде произошла 26 июня в Беломорске. Утонул девятилетний ребенок, находившийся в месте купания с родителями. Об этом пишут в официальном паблике второго пожарно-спасательного отряда Карелии.

«По данному факту проводится проверка, в ходе которой будет установлено, что привело к трагедии: несчастный случай, халатность, сочетание иных факторов», — говорится в сообщении спасателей.

Ранее сообщалось, двое рыбаков утонули на озере Сямозеро в Карелии.