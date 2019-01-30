В Петрозаводске директор фирмы пойдет под суд за невыплату зарплаты

Руководитель петрозаводского ООО задолжал сотруднику более 25 тысяч рублей, и теперь пойдет под суд.

Об этом сообщили в Следственном комитете Карелии.

По версии следствия, в 2018 году директор общества с ограниченной ответственностью в Петрозаводске не выплачивал заработную плату и иные установленные законом выплаты сотруднику данной организации. Хотя денежные средства в компании были, сумма невыплаченной зарплаты составила более 25 тысяч рублей.

Учитывая, что подозреваемый впервые совершил преступление, относящееся к категории небольшой тяжести, полностью возместил работнику предприятия материальный ущерб, следователем направлено в суд ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении него с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.